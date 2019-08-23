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Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, dün gece geç saatlerde İdlib’e bağlı Maret El Numan ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.


Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri İdlib kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 11 sivil de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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