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Dünya Esad rejiminden alçak saldırı: 2 çocuk öldü 6 sivil yaralandı
Dünya

Esad rejiminden alçak saldırı: 2 çocuk öldü 6 sivil yaralandı

Suriye'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan Esad rejiminin saldırısı sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 00:36:00 -
Esad rejiminden alçak saldırı: 2 çocuk öldü 6 sivil yaralandı

Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği füzeli saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Esad rejimi sivilleri vurdu

Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin kuzeybatısındaki Kastun kasabasına füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler ve yaralıların aynı aileden olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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