Esad rejiminden alçak saldırı: 2 çocuk öldü 6 sivil yaralandı
Suriye'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan Esad rejiminin saldırısı sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği füzeli saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Esad rejimi sivilleri vurdu
Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin kuzeybatısındaki Kastun kasabasına füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler ve yaralıların aynı aileden olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.