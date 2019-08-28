Esad rejimi yine İdlib’e saldırdı: 8 yaralı Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaralandı.

Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Sarakib ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaralandı.

Esad rejimine ait uçakları İdlib’in güneyinde bulunan Sarakib ilçesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle çevredeki binalar da hasar gördü. Saldırı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Esad rejimince, geçtiğimiz Pazartesi İdlib’in güneyindeki Abdita köyüne düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

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