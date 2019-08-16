Esad Rejimi İdlib’i bombaladı: 1 ölü Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Rejimin İdlib’in güneybatısında bulunan Eriha ilçesine düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi. Saldırı sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkararak müdahalede bulundu.

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