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Aktüel

Esad rejimi Halep’te tarım aracını vurdu

Suriye’de Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:40:54 -
Esad rejimi Halep’te tarım aracını vurdu

Suriye’de Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını vurdu.


Esad rejimi Halep kentinin batısındaki Kefrnoran kasabası yakınlarında tanksavar füzesi ile tarım aracını hedef aldı. Aracın hasat yapıldığı sırada hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan aracın alev alev yandığı ve bölgede patlama seslerin duyulduğu ifade edildi.

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