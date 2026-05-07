Esad kendi topraklarında kimliksiz bırakmıştı: Suriye Kürtleri için vatandaşlık süreci başladı

Suriye’de yıllardır vatandaşlık hakkından mahrum bırakılan Kürtler için başlatılan yeni süreç kapsamında başvurular alınmaya başladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının, vatandaşlık hakkından mahrum bırakılan Kürtlere vatandaşlık verilmesini öngören kararnameyi yürürlüğe koymasının ardından başvuru süreci başladı. Özellikle Halep’te yoğunluk yaşanırken, binlerce aile kayıt merkezlerine gitti.

Süreç kapsamında, 1962 yılında Haseke’de yapılan olağanüstü nüfus sayımında “yabancı” veya “kayıtsız” statüsüne alınan Kürtlere vatandaşlık verilmesi hedefleniyor.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab imzalı talimat doğrultusunda başvurular Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke’de kurulan merkezlerde kabul ediliyor. Başvuru sahiplerinden muhtarlık tanıtım belgesi, ikamet evrakı ve Suriye’de yaşadıklarını kanıtlayan resmi belgeler isteniyor.

Halep Sivil İşler Müdürü Muhammed Şevvah, başvuruların 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sürdüğünü belirterek, okul kayıtları, elektrik ve su faturaları ile sağlık belgeleri gibi destekleyici evrakların da kabul edildiğini söyledi.

Şevvah ayrıca Halep’te yoğunluğu karşılamak amacıyla elektronik sistemlerle donatılmış Şehba Salonu’nun hazırlandığını, bekleme alanları ve oturma salonlarının da oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye’de 1962 yılında Baas yönetimi tarafından gerçekleştirilen olağanüstü nüfus sayımı sonucu on binlerce Kürt vatandaşlıktan çıkarılmıştı. “Yabancı” ve “kayıtsız” statüsüne alınan Kürtler, onlarca yıl boyunca kimliksiz yaşamak zorunda bırakılmış; eğitim, sağlık, mülkiyet, seyahat ve kamu hizmetlerine erişimde ciddi engellerle karşılaşmıştı.

Vatandaşlık hakkı bulunmayan çok sayıda kişi resmi evlilik işlemleri yapamazken, miras, tapu, ev ve araç kaydı gibi temel işlemlerde de büyük mağduriyet yaşamıştı.

