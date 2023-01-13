Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şartını açıkladı

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından ikinci aşamaya geçilmesi planlanan görüşmelerle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şart koşan Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesini istedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz haftalarda savunma bakanları düzeyinde yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında yeni temasın kurulup kurulmayacağı merak konusu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında şubat ayı başında görüşme olabileceğini söylerken, konu hakkında bir açıklama da Esad'dan geldi.

Esad şart sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu. Beşar Esad, Türkiye-Suriye-Rusya temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuç vermesi için şartlarını sundu.

Operasyonları durdurun

Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" ifadelerini kullandı. Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü bir adım atalım istiyoruz

Öte yandan geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız."