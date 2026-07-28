Esad Coşan Hoca, doğum gününde dualarla yâd edildi

İlim, irfan ve gönül adamı merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Elazığ’da “Doğuş Elazığ” temasıyla sabah namazı ve işrak ibadeti ile anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda, Mahmud Esad Coşan Vakfı tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen anma buluşmasına 20 bini aşkın davetli katıldı. Etkinlikte, bin dron ile gökyüzünde Arapça ve Türkçe, “Doğuş Elazığ”, “MEC imza”, “Hoş geldiniz”, “Allah”, “Kelime-i Tevhid”, “Muhammed”, “İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi” yazılarının yanı sıra Kabe’nin tavaf edilmesini simgeleyen ve çeşitli figürlerin çizildiği gösteri yapıldı. Namazın ardından Kur’an’ın okunduğu, zikrin yapıldığı ve ilahilerin seslendirildiği programda, 2001 yılında vefat eden Coşan’ın sesinden konuşmaları dinlendi. Organizasyon yetkilisi Levent Saygılı, “4 yıldır Peygamber Efendimizin işrak ibadeti sünnetini hatırlatarak kendisini saygıyla yad etmiş olduk” dedi.