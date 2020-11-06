ESA nedir ve ne demek?

ESA, Türkçe açılımı ile Avrupa Uzay Ajansı anlamına gelir. 1975 yılında, uzayın keşfini hedefleyen, uluslararası bir organizasyon olarak kurulmuştur. 22 üyesi olan örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te yer alıyor. 2006 yılı sayılarıyla 3.000.000.000 Avro'luk bütçeye ve yaklaşık 1900 çalışana sahip olan ESA hakkında detaylı bilgiler…

ESA'nın uzay uçuş programı, astronotların katılımı ile Uluslararası Uzay İstasyonu programı, gezegenler ve Ay için insansız keşif uçuşlarını gerçekleştirir. ESA telekomünikasyon, navigasyon, araştırma, uzayın gözlemi gibi birçok konuda da faaliyet gösterir.

ESA'nın ana fırlatma aracı Ariane 5'tir. Ariane 5 roketinin çeşitli fonksiyonları olup kütlesi en çok olanı Ariane 5 ECA'dır. Roket, 2002 yılındaki ilk test uçuşunda başarısız olmasına rağmen şimdiye kadar onlarca ardışık başarılı uçuş gerçekleştirdi.

ESA tarafından 2 Mart 2004 tarihinde uzaya gönderilen, yanında Philae uzay sondasını taşıyan Rosetta uzay aracı, 12 Kasım 2014 tarihinde 510 milyon kilometre uzaklıktaki 67P kuyruklu yıldızına ulaştı.