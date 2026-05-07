Prof. Dr. Çetinkünar en büyük tehlikeyi açıkladı: Safra kesesi taşı taşınınca ne olur?
Acıbadem Hastanesi'nden Prof. Dr. Çetinkünar, safra kesesi taşı ile ilgili ortaya çıkacak tehlikeye dikkat çekti.
Acıbadem Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, safra kesesi taşı olan her hastanın ameliyat edilmesi gerekmediğini vurgulayarak, "Hastaların büyük bir kısmı hayatları boyunca herhangi bir şikayet yaşamadan takip edilebilir" dedi.
Acıbadem Hastanesi'nden Prof. Dr. Çetinkünar, safra kesesi taşı olanların her zaman ameliyat edilmeyeceğini, çoğu hastanın şikayet yaşamadan takip edilebileceğini belirtti. Safra kesesinde taş oluşumunun genellikle tesadüfen tespit edildiğini belirten Çetinkünar, ultrasonografinin yaygın kullanımı sayesinde birçok insanın taşı olduğunu öğrenmesinin olağan hale geldiğini ifade etti. Ancak, ameliyat gerekip gerekmediği sorusu her hastada farklılık gösteriyor. Çetinkünar, "Safra kesesi taşları, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10-20’sinde görülüyor ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık rastlanıyor" diye konuştu.
Asemptomatik olarak kalan hastaların yıllık semptom gelişme oranının yalnızca yüzde 1-4 olduğunu dile getiren uzman, belirtme gelişme riskinin ilk 5 yılda yüzde 10, 20 yıl içinde ise yüzde 20’ye kadar çıkabileceğini aktardı. Ciddi komplikasyonların bazı hastalarda ortaya çıkabileceğini hatırlatan Çetinkünar, "Tekrarlayan safra kesesi ağrıları, iltihap ve pankreatit gibi durumlar cerrahi müdahale gerektirebilir" dedi. Ayrıca, günümüzde safra kesesi ameliyatlarının kapalı yöntemle yapıldığını ve bunun hastalar için birçok avantaj sağladığını sözlerine ekledi.
