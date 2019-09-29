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Es selam isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna Es selam ismi faziletleri

Esmaül Hüsna en güzel isimler yüce Allah’ındır. Es Selam. Selam isminin üç manası vardır. Selamete çıkartan, selametten olan ve kullarına cennette selam veren. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, Cennet’teki bahtiyar kullarına selam eden manasına gelir.

29 Eylül 2019 Pazar 15:48
Es selam isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna Es selam ismi faziletleri

Esmaül Hüsna en güzel isimler yüce Allah’ındır. Es Selam. Selam isminin üç manası vardır. Selamete çıkartan, selametten olan ve kullarına cennette selam veren. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, Cennet’teki bahtiyar kullarına selam eden manasına gelir. 

 Hadisi şerifte buyrulur ki: “Muhakkak ki Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer.” Allah (c.c) isimlerinden biri de Es Selam’dır. Ya Selam! Yarattıklarına yalnız sen esenlik verirsin. Yalnız sen kullarına rahmet ve bereket ihsan edersin, bizleri sıkıntı ve elemlerimizden kurtaracak olan yalnız sensin. Bizler ive tüm inanan kullarını selamete erdir Ya Rabbi!

El Fettah isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna El Fettah ismi faziletleri

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:48
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