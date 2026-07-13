Eş-Şebab'a ağır darbe: Somali'den nokta operasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Somali ordusu, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği operasyonda Eş-Şebab'a ait hedefleri vurdu. Operasyonda örgütün bir elebaşı ile 6 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabel'de Eş-Şebab'a operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, operasyonda, örgüt mensuplarının toplandığı ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir noktanın hedef alındığı belirtildi.
Örgütün 1 elebaşı ile 6 militanının etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Eş-Şebab'ın elebaşlarına, militanlarına ve altyapısına yönelik operasyonların ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekildi.
Açıklamada, "Söz konusu operasyonlar ulusal güvenlik tamamen tesis edilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.