  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi
Yolcu otobüsünde ele geçirildi
İran yanlısı Şii silahlı örgütten Türkiye’ye alçak tehdit: TSK’yı hedef alacağız!
Eşini öldüren kocanın tuhaf isteği!
Dünya Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi
Dünya

Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi

Somali'de AMISOM güçlerinin, Eş Şebab saldırısı sonrasında "intikam" amacıyla sivilleri infaz ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:38:00 -
Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) güçlerinin, Eş Şebab saldırısı sonrasında "intikam" amacıyla sivilleri infaz ettiği ortaya çıktı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, olay Aşağı Şabel bölgesinin Golveyn ve Danov yerleşimleri yakınında meydana geldi.

Bölgede AMISOM birliklerine ait bir konvoya El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması Eş Şebab bombalı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından AMISOM birlikleri "intikam" amacıyla iki yerleşimdeki bazı çiftlikleri bastı ve yoldan geçen sivilleri alıkoydu.

Çiftlikte ve yolda yakalanan siviller ateşli silahlarla infaz edildi.

Saldırıda toplam 7 sivil hayatını kaybederken, yerel yetkililer olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Sivillere yönelik yargısız infazlar

Özellikle Güney Somali'nin kırsal bölgelerinde devriye gezen AMISOM güçleri, sivil yerleşimlerde kadın ve çocukları keyfi olarak infaz ediyor.

Yerel halk, AMISOM'un artan saldırılarından oldukça şikayetçi. Ancak söz konusu ihlallerin engellenmesi için uluslararası kamuoyu herhangi bir adım atmıyor.

Kenya, Etiyopya, Burundi, Cibuti, Gana, Nijerya, Sierre Leone ve Uganda'nın askeri birliklerinden oluşan AMISOM, ABD tarafından yoğun bir biçimde destekleniyor.

19 Ocak 2007 tarihinde teşkil edilen AMISOM, ülkede Eş Şebab'a karşı savaşın başını çekiyor.

Çoğunluğu Hıristiyan ülkelerin askerlerinden oluşan AMISOM, ülkede sistematik tecavüzle de suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay