Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) güçlerinin, Eş Şebab saldırısı sonrasında "intikam" amacıyla sivilleri infaz ettiği ortaya çıktı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, olay Aşağı Şabel bölgesinin Golveyn ve Danov yerleşimleri yakınında meydana geldi.

Bölgede AMISOM birliklerine ait bir konvoya El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması Eş Şebab bombalı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından AMISOM birlikleri "intikam" amacıyla iki yerleşimdeki bazı çiftlikleri bastı ve yoldan geçen sivilleri alıkoydu.

Çiftlikte ve yolda yakalanan siviller ateşli silahlarla infaz edildi.

Saldırıda toplam 7 sivil hayatını kaybederken, yerel yetkililer olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Sivillere yönelik yargısız infazlar

Özellikle Güney Somali'nin kırsal bölgelerinde devriye gezen AMISOM güçleri, sivil yerleşimlerde kadın ve çocukları keyfi olarak infaz ediyor.

Yerel halk, AMISOM'un artan saldırılarından oldukça şikayetçi. Ancak söz konusu ihlallerin engellenmesi için uluslararası kamuoyu herhangi bir adım atmıyor.

Kenya, Etiyopya, Burundi, Cibuti, Gana, Nijerya, Sierre Leone ve Uganda'nın askeri birliklerinden oluşan AMISOM, ABD tarafından yoğun bir biçimde destekleniyor.

19 Ocak 2007 tarihinde teşkil edilen AMISOM, ülkede Eş Şebab'a karşı savaşın başını çekiyor.

Çoğunluğu Hıristiyan ülkelerin askerlerinden oluşan AMISOM, ülkede sistematik tecavüzle de suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News