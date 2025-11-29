Eş dosttan geçilmiyor! PM’yi bırak belediyelere bak

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hırsızlık, yolsuzluk skandallarının gölgesinde geçen CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda riyakârlıklara da sahne oluyor. Kurultayla yeniden şekillenecek PM’ye İmamoğlu’na yakın isimlerin girip girmeyeceği merak ediledursun Özgür Özel’in ekibinin yönetimde eş dosta yer verilmeyeceği iddiasını dillendirmesi kara komedi konusu oldu. Nepotizm bataklığına saplanan CHP’li belediyeleri unutan, kayırmacılığa karşıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışan Özel ve ekibi gülünç duruma düştü. Akrabalarına önemli makamlar, ihaleler veren belediye başkanları tekrar gündeme geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i imar ve inşaat çalışmalarından sorumlu iştirak şirketi BURKENT’e Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamıştı.

Bozbey, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine ise baldızı Sezen Uğurlu’yu getirmişti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı vazifesini ise CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Baba Pala’ya vermişti.

Özel’in yanında yöresinde bulunan CHP’li Veli Ağababa’nın yeğenlerinden Nermin Özgül, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Barkın Ulutaş Konak Belediyesi’ne, Ahmet Doruk Turhan Buca Belediyesi’ne alınmıştı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kuzeni Gökhan Beşikçioğlu’nu Tesisler Koordinatörü yapmıştı.

Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar, yeğeni Füsun Yorulmaz’ı İştirakler ve İşletmeler Müdürlüğü’ne getirmişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Çekmeköy’de Başkan Yardımcısı.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun’un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü yapılmıştı.

Sözde gazeteci Deniz Zeyrek’in kardeşi Ediz Zeyrek’e, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı makamı verilmişti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un kızı Tutku Bayyurt Kurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Buca CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü koltuğuna oturtulmuştu.

CHP’li Bülent Tezcan’ın bir kızının Kuşadası Belediyesi İmar Birimi’nde, avukat olan kızının ve damadının da aynı belediyenin hukuki işlerini yürüttüğü tespit edilmişti.

Bu arada, Nepotist uygulamaları perdelemek ve kıyağa, torpile, iltimasa geçit vermiyormuş intibaı vermek için çırpınan Özgür Özel’e “PM’yi bırak da belediyelere bak” çağrısı geldi. Kamuoyu, Özel’i riyakârlığı bırakmaya davet ettiler. Özel’in halkı kandırma gayretinin nafile olduğunu vurguladılar. Arpalığa dönen, eş dosttan geçilmeyen belediyeleri topluma unutturma imkânı olmadığının altını çizdiler.

