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Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor

Erzurum’un Tortum ilçesi Söğütlü Mahallesindeki Zökün Gölü’nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:40:57 -
Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor

Erzurum’un Tortum ilçesi Söğütlü Mahallesindeki Zökün Gölü’nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.


İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki alanda incelemede bulunan Vali Okay Memiş, “300 kişinin istihdam edileceği bir doğal yaşam alanı inşa ediyoruz.” dedi.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile birlikte 6 yüzen adanın bulunduğu gölü gezen Vali Memiş, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Yaptığı incelemenin ardından kısa bir açıklamada bulunan Memiş, adaların bulunduğu alanın yolunu bitirdiklerini müjdeledi.


Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait iş makinalarıyla kalan çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Memiş, şunları söyledi:


“Türkiye’nin büyük tur firmalarının otobüsleri Erzurum’a gelerek araçlarını park edip bu doğa harikası bölgeyi gezecekler. Buraya bir restoran ve bir de kafe yapacağız, piknik alanları, bungalov evler olacak. En az 300 kişide istihdam edecek, istihdamı da çok önemsiyoruz. Çünkü turizm demek istihdam demektir. Bu projelerin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz.”

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