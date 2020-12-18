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Aktüel Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in okunmasına başlandı
Aktüel

Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in okunmasına başlandı

Vali Okay Memiş: - "1001 hatim geleneğinin aynı Şeb-i Arus törenleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanmasını çok arzu ediyoruz. Bunu teklif edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde bunu bütün Türkiye'nin gündemine getirmeyi hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:51:30 -
Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in okunmasına başlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 500 yıllık gelenek olan "1001 Hatim"in okunmasına başlandı.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve kentte 500 yıldır sürdürülen "1001 hatim" okunması geleneği çerçevesinde kentte program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, Pir Ali Baba Türbesi önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu yıl "1001 Hatim"i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında teknolojik imkanları kullanarak eda edeceklerini söyledi.

Pir Ali Baba'nın Anadolu'yu Türkleştiren ve Müslümanlaştıran büyük alimlerden biri olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Dua bizim için çok önemli. Dua Hazreti Allah'a yakarışımızdır. Evet, bilim, ilim, irfan ve teknoloji bunların hepsine vakıf olacağız ama bu yetmez. Aynı zamanda manevi dünyamızı da dualarla perçinleyeceğiz. Sadece dua etmekte yeterli olmaz. Dünya'da bir salgın var. Kovid aşısını bir Türk geliştirdi. Bir Türk karı-koca buldu. Cenabı Allah bizim milletimize nasip etti. Yani hem ilim olacak hem irfan olacak hem teknoloji olacak hem de manevi dünyamız olacak. Ne öbürü eksik, ne öbürü fazla."

Memiş, asırlık geleneğin öneminden bahsederek, "1001 hatim geleneğini aynı Şeb-i Arus törenleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanmasını çok arzu ediyoruz. Bunu teklif edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde bunu bütün Türkiye'nin gündemine getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"1001 hatimle evde kal, Kur'an ile kal"

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da "1001 Hatim"in 15 Ocak'a kadar devam edeceğini aktardı.

Salgın dolayısıyla bu yıl programı "1001 hatimle evde kal, Kur'an ile kal" sloganıyla gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, şunları belirtti:

"Nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar ulaşan bir geleneği bugün yaklaşık 500 yıl sonra bizler icra ediyoruz. Bu geleneği mübarek cuma günü başlatmamız nedeniyle ayrı bir anlam oluştu. 1001 hatim programımız bu yıl insanların birbirine yaklaşmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler aldık. Her kardeşimizin evinde Kur'an-ı Kerim okumasını istiyoruz. Sağlık önemli Çünkü biz dualarımızı bu salgının sona ermesi, hastalarımızın sağlığına kavuşması için okuyoruz. Herkesin evde kalmasını talep ediyoruz."

Yıldırım, vatandaşların okudukları hatimleri mahallerindeki din görevlilerine bildirebilecekleri gibi İl Müftülüğünün internet sitesindeki 1001 hatimle ilgili yere hatimlerini ekleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Hafızların at üzerinde Kur'an okumasının ardından İl Müftüsü Yıldırım'ın dua okumasıyla program sona erdi.

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