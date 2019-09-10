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Erzurumspor'dan eski futbolcusu Kanstrup açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün açıklamasından:"Erzurum gibi futbolu seven ve misafirperver bir şehri, kadrosunda bulunan her oyuncuya aynı ilgiyi ve özveriyi gösteren kulübümüzü, çocuklara olan sevgisiyle bilinen başkanımızı bu tür haksız ithamlarla lekelemeye kimsenin hakkı yoktur"

10 Eylül 2019 Salı 18:58
Erzurumspor'dan eski futbolcusu Kanstrup açıklaması

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eski futbolcusu Pierre Kanstrup'un kulüp hakkındaki beyanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Kanstrup'un Danimarka Futbolcular Derneği'nin resmi internet sitesine mavi-beyazlı kulüp hakkında verdiği röportajın hayretle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, mavi-beyazlı kulübün yerli ve yabancı futbolculara sağlanan imkanlardan Kanstrup ve ailesinin de yararlandığı, süre aldığı maçlarda ise takımdan alacaklarının zamanında ve eksiksiz yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu futbolcunun takımdan ayrılmasına rağmen talebi üzerine bir süre daha tesisleri ve kulübün tahsis ettiği evi ve arabayı kullandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp binası ve antrenman sahaları şehirden ayrılana kadar oyuncunun kullanımına açık tutulmuştur. Sezon başında alt ligde yabancı sınırı olduğunu, Erzurumspor'un menfaatleri doğrultusunda teknik heyetle yapılan görüşmelerle kendisinin kadroda bulunma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ettik ve alacaklarının tamamını ödeyerek sözleşmemizi karşılıklı feshettik."

Kanstrup'un kulüp başkanı, yönetici, kulüp personeli, teknik heyet ve oyuncularla sıcak bir ortamda vedalaştığı ifade edilen açıklamada, futbolcunun buna rağmen geçen bir aylık süre sonunda ülkesinde verdiği röportajın mesnetsiz olduğu aktarıldı.

Futbolcunun açıklamalarıyla hem Erzurum hem de Türkiye'ye zarar verdiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanstrup, Erzurum'dan ayrılmanın burukluğuyla, yeniden Türkiye’ye gelmek ümidiyle, aile gibi hassas bir konuyu seçerek ülke gündemine gelmeyi planlamış, atmış olduğu iftirayla kulübümüze, şehrimize ve ülkemize zarar vermeye çalışmıştır.Erzurum gibi futbolu seven ve misafirperver bir şehri, kadrosunda bulunan her oyuncuya aynı ilgiyi ve özveriyi gösteren kulübümüzü, çocuklara olan sevgisiyle bilinen başkanımızı bu tür haksız ithamlarla lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu haksız ve mesnetsiz iddiaları kınıyoruz."

Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup, Danimarka Futbolcular Derneği’nin resmi sitesine verdiği ve bazı gazetelerde yer alan röportajında, Erzurumspor'a geldiğinde iyi bir sözleşmesi olduğunu, kulübün 1. Lig'e düşmesinin ardından adeta kabus yaşadığını belirterek, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in kendisini "kreşteki çocuğunun güvenliği" ile tehdit etmesi sonrası kulüpten ayrıldığını ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:58
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Pierre Kanstrup

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