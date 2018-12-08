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Erzurumspor'da "2. Mehmet"le yükseliş dönemi

- Spor Toto Süper Lig'de, Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 6 karşılaşma ile teknik direktörsüz mücadele ettiği bir maçtan sadece 2 puan toplayabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in takımın başına getirilmesiyle son 7 haftada 12 puan alarak düşme hattının üstüne çıktı- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Zor süreçte zor bir görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı şekilde götürdük. Bence en büyük ödüllendirmeyi onlar hak ediyor"- "Artık ilk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız ve bu maçlardaki tüm puanlara talibiz"- "Skor ne olursa olsun asla vazgeçmeyen, pes etmeyen, aynı mücadeleyi aynı ciddiyetle sahada uygulayan bir oyuncu grubu var"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
Erzurumspor'da "2. Mehmet"le yükseliş dönemi


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin ilk 7 haftasında sadece 2 puan toplamasına rağmen Mehmet Özdilek'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından mücadele ettiği son 7 maçta 12 puan alarak düşme hattının üstüne çıktı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e teknik direktör Mehmet Altıparmak ile başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iddialı transferlerine rağmen umduğunu bulamadı.

Mavi-beyazlı takım, ligin ilk 7 haftasında sahasındaki Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ile deplasmandaki Atiker Konyaspor ve teknik direktörsüz çıktığı Galatasaray maçlarından puan alamadı.

Ligde, aynı süreçte deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarından sadece birer puan alabilen Erzurumspor'da, 6. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Altıparmak döneminde oldukça başarısız bir grafik ortaya koyup puan cetvelinin son sırasına düşen Erzurumspor'un kötü gidişi Mehmet Özdilek'in göreve getirilmesiyle değişti.


- Erzurumspor'a "şifa" oldu


Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, ligin 8. haftasında çıktığı ilk maçta takımın ilk 3 puanını 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Futbolculuk döneminde "Şifo Mehmet" lakabını alan Özdilek yönetimindeki Erzurum temsilcisi, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor müsabakalarından beraberliklerle ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında Göztepe ve Antalyaspor maçlarından da galibiyetle ayrılan 52 yaşındaki teknik direktör, takımıyla çıktığı 6 lig karşılaşmasında toplam 12 puanı hanesine yazdırarak takımı düşme hattının üzerine çıkarmayı başardı.

Özdilek, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı takımıyla ilk mağlubiyetini ise ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor maçında yaşadı. Erzurumspor, Özdilek göreve geldikten sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Ligin devre arasına kadar Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından puanlar almayı hedefleyen Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, yapılacak transferlerle sezonu iyi bir yerde bitirmeyi planlıyor.


- "En büyük ödülü futbolcular hak ediyor"


Teknik direktör Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı sırada takımın lig sonuncusu olduğunu ancak bugün itibarıyla o çizginin üstünde bulunduğu söyledi.

Göreve gelmesinin ardından aldıkları puanlarla iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Özdilek, şöyle devam etti:

"Zor süreçte zor bir görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı şekilde götürdük. Bence en büyük ödüllendirmeyi onlar hak ediyor. İyi ve karakterli bir oyuncu grubum var. Kolay değil, ilk 7 haftada travmatik süreç yaşayan takım, son 7 haftanın 6'sında çok başarılı performans ortaya koydu. Futbolun olmazsa olmazlarından biri gol, bu anlamda sıkıntımız var. Takım birlikteliğiyle bu başarıları yakalayan görüntümüz var. Bunu geliştirerek takımı daha yukarılara taşımak istiyoruz."

Mehmet Özdilek, takımdaki eksiklikleri ara transfer döneminde çözmek istediklerini anlatarak, "Artık ilk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız ve bu maçlardaki tüm puanlara talibiz. Bunu yapabilecek gücümüzün olduğunu herkes biliyor. Son süreçte futbol adına hep doğru şeyleri yapan ve bunu sahada uygulayan bir görüntümüz var. Skor ne olursa olsun asla vazgeçmeyen, pes etmeyen, aynı mücadeleyi aynı ciddiyetle sahada uygulayan bir oyuncu grubu var." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Mehmet Altıparmak
  4. Mehmet Özdilek
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

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