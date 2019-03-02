Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Tolga Ünlü ve Samed Ali Kaya yer almadı. Sıfırın altında 5 derece yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi.

- Galatasaray maçında hedef galibiyet

Galatasaray karşılaşması öncesi ligde geride kalan 23 maçta 21 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor. Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Kristian Fardal Opseth'in de forma giyemeyeceği bu karşılaşmaya 4 eksikle çıkacak. Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



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