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Spor Erzurumspor FK Beşiktaş maçına hazır!
Spor

Erzurumspor FK Beşiktaş maçına hazır!

Yeniakit Publisher
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Erzurumspor FK Beşiktaş maçına hazır!

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Erzurumspor FK, İstanbul deplasmanı öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor FK’da 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklar sona erdi. Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde maç öncesi son çalışma yapıldı.

 

Erzurumspor FK ile Beşiktaş yarın 20.00'de İstanbul'da karşılaşacak.

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

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