Erzurumspor FK Beşiktaş maçına hazır!
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Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Erzurumspor FK, İstanbul deplasmanı öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor FK’da 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklar sona erdi. Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde maç öncesi son çalışma yapıldı.
Erzurumspor FK ile Beşiktaş yarın 20.00'de İstanbul'da karşılaşacak.