  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erzurumspor Başkanı Üneş: "Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak"
Spor

Erzurumspor Başkanı Üneş: "Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak"

"(Yeni transferler) Takıma adapte olmaları zaman alacak ama bu takım her geçen gün daha iyi olacak" - "Dar bir süreçte en doğru transferlerle takımımızı güçlendirmeye çalıştık ve neredeyse bütün mevkilere takviye yaptık" - "Kadromuzu iyice güçlendirdik. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparız"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:08:00 -
Erzurumspor Başkanı Üneş: "Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak"

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Süper Lig'in 2020- 2021 sezonu öncesinde yapılan transferlere ilişkin "Takıma adapte olmaları zaman alacak ama bu takım her geçen gün daha iyi olacak. Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak." dedi.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine, çok zor bir sezonu geride bırakarak Süper Lig'e çıktıklarını söyledi.

Hedeflerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu anlatan Üneş, yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmeleriyle transfer çalışması yaptıklarını aktardı.

Üneş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) takımlar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi yüzünden lig geç bitti yeni sezon da erken başlayacak. Ara çok kısıtlıydı ve birçok takım kamp anlamında sıkıntı yaşadı. Biz de sezon öncesi kampların birini dışarıda diğerini de Erzurum'da yapardık ama bu sene ikisini de burada yaptık." diye konuştu.

Bu süreçte en iyi transferleri yapmaya çalıştıklarını ifade eden Üneş, şöyle konuştu:

"Dar bir süreçte en doğru transferlerle takımımızı güçlendirmeye çalıştık ve neredeyse bütün mevkilere takviye yaptık. Kaleye Fabien Farnolle'yi, stoper mevkisine de çok önemli iki milli oyuncuyu aldık. Hemen önlerinde 6 numara mevkisindeki Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i, Süper Lig'i iyi bilen Mitchell Donald'ı kadromuza kattık. Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas, orta sahaya Muhammet Gönülaçar ve santrafor mevkisine de Armando Sadiku'yu dahil ettik. Sadiku İspanya'da çok önemli işlere imza atmış bu yüzden takımımıza katkı sağlayacak."

- "Yapılabilecek en iyi transferleri yaptık"

Üneş, transfer çalışmalarını titizlikle yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Transferler, birilerinin getirip önümüze koyduğu futbolcular değil. Teknik heyetimizle değerlendirerek en doğru transferleri yapmaya çalıştık. Biz Süper Lig'e çıktıktan sonra bir kuruş para kasamıza girmedi. 8-9 transfer yaptık ve bu şartlarda yapılabilecek en iyi transferleri yaptık. Takıma adapte olmaları zaman alacak ama bu takım her geçen gün daha iyi olacak. Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak. Bu takımın düşmek gibi bir sıkıntısı olmayacak ve kesinlikle düşmeyecek."

- "Kadromuzu iyice güçlendirdik"

Transfer döneminin 4 Ekim'e kadar sürdüğünü anımsatan Üneş, yeni futbolcularla görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Transferlerle sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Üneş, "Yeni transferler yaptık ama bizim çok önemli futbolcularımız var. Kadromuzu iyice güçlendirdik. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparız. 8-9 futbolcunun gelip kısa sürede takıma adapte olması kolay değil. Biz birçok varsayımı düşünüp kılı kırk yararak en doğru transferleri yapmaya çalıştık. Futbolcuların kalitesi ortada ve inşallah büyük Erzurumspor taraftarına mahcup olmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı