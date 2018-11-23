Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Erzurum temsilcisi, Antalyaspor ile yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.