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Aktüel Erzurumlular camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını spor salonunda kıldı
Aktüel

Erzurumlular camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını spor salonunda kıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:30:16 -
Erzurumlular camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını spor salonunda kıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma namazını camilerin yanı sıra belirlenen spor salonlarında kıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, değişen hava koşulları nedeniyle kapalı alanların kullanılması zorunluluğu oluştuğundan, camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi için cuma namazlarının belirlenen spor salonlarında kılınması kararı, kentte uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşmaması için cuma namazını kentte belirlenen bazı spor salonlarında Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.

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