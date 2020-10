Erzurumlu üreticiden Kovid-19 sürecinde "askıda yumurta" uygulaması

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi aileler için ''askıda yumurta'' kampanyası başlattı.

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'nde üretim yapan Ceylan, ürettiği yumurtaları sağlık personeline salgın sürecinde indirimli satıyor. Bunun yanı sıra "askıda yumurta" uygulamasını başlatan Ceylan, kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen ihtiyaç sahipleri ile muhtarların gönderdiği ailelere, ücretsiz yumurta veriyor.

Ceylan, AA muhabirine, koronavirüsten dolayı dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla askıda yumurta uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Salgın döneminde insanların işlerinde ve ekonomik anlamda çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirten Ceylan, "Ekmeğe muhtaç yoksul aile ve insanlar var, askıda ekmeğe giden ailemize yumurtamızla katkı olmaya çalıştık. 3 bin yumurtamızı askıda yumurta kampanyasına hediye ederek projemizi hayata geçirdik." dedi.

Ceylan, özellikle muhtarların gönderdiği ihtiyaç sahibi ailelere yardım edileceğini ifade ederek, askıda organik yumurta projesini duyan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da destek amaçlı 30 bin yumurta hediye ettiğini kaydetti.

Yoncalık semtindeki satış şubesinden ihtiyaç sahiplerinin yumurtalardan ihtiyacı miktarınca alabileceğini aktaran Ceylan, "Şubemizin önüne gelip yumurta istemek için kapıda bekleyen oluyordu. Bu anlamda 'Ne yapabiliriz' diyerek askıda yumurta uygulamasını Türkiye'de ilk biz başlatmış olduk. İnşallah yumurtalarımızla çocukların kahvaltısında olacağız." diye konuştu.

- "Milli birlik ve beraberlik adına bu işe giriştim"

Ceylan, devletin üretici ve tüketicilere her türlü desteği verdiğini dile getirerek, "Milli birlik ve beraberlik adına bu işe giriştim, umarım örnek olur. Her şey devletten beklenmez, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimiz zaten her türlü imkanı ve desteği üretici, tüketiciye ve yoksul aileye sağlıyor. Biz de esnaf ve halk olarak bu zor süreçte elimizi taşın altına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Ceylan, salgın süreci bitene kadar Kovid-19 ile mücadele ön cephede çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere ürettikleri organik yumurtalar ve süt ürünlerini maliyetine satmaya devam edeceğini söyledi.

Zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür eden Ceylan, herkesin bu süreçte milli dayanışma ruhu içerisinde elinden geleni yapmasını istedi.