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Siyaset Erzurumlu HDP ile ittifakı protesto etti! İmamoğlu dadaşları kışkırttı, kışkırttı, kışkırttı, arbedeye sebep oldu
Siyaset

Erzurumlu HDP ile ittifakı protesto etti! İmamoğlu dadaşları kışkırttı, kışkırttı, kışkırttı, arbedeye sebep oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-07 21:19:00 - 2023-05-07 21:22:26
Erzurumlu HDP ile ittifakı protesto etti! İmamoğlu dadaşları kışkırttı, kışkırttı, kışkırttı, arbedeye sebep oldu

Önceki gün düzenlediği Mardin mitinginde atılan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan sloganlarına eşi ile birlikte zafer işareti ile karşılık veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde protesto edildi.

İmamoğlu, otobüs üzerinde kendisini dinleyen az sayıda Erzurumluya hitap ederken, bir grup Erzurumlu da Millet İttifakı'nın HDP ile işbirliğini protesto etmek amacıyla alana geldi.

Ootobüsün üzerinde mitingine devam etmek yerine kışkırtan ifadeler kullanan İmamoğlu arbede yaşanmasına sebep oldu.

Konuşmasına devam etmek yerine kışkırtan ifadeler kullandı

Kendisine ve kendisini izleyen az sayıda Erzurumluya saldırı varmış gibi konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Protesto edenlerle kendisini dinleyenleri aklı selim davranmak yerine kışkırtıcı ifadelerle karşı karşıya getiren İmamoğlu, arbede çıkmasına sebep oldu.
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