Erzurumlu çiftçiler bilimsel tarımla enerji ve zamandan tasarruf sağlayacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi" uygulamasına Daphan Ovası'nda başlandı.

Üniversite bünyesindeki Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinesinde yürütülen proje kapsamında, çiftçilerin yeni yöntemle geleneksel uygulamalara göre hem topraktan daha yüksek verim alması hem de enerji tüketiminde yüzde 60 tasarruf etmesi sağlanacak.

Projeyle, toprak işleme masraflarını azaltılması, sürdürülebilir tarım yapılabilmesi için minimum toprak işleme ve toprak işleme yapılmadan tarım yapılmasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy ve DAP yetkililerinin katılımıyla Gelinkaya Mahallesi'ndeki çiftçiler proje hakkında bilgilendirildi.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, geleneksel yöntemlerle yapılan toprak işlemenin, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozduğunu, aynı zamanda da yüksek enerji giderlerine yol açtığını aktardı.

Aksoy ise Daphan, Erzurum ve Pasinler ovalarında doğrudan ekim teknolojisini çiftçilere tanıtmayı ve benimsetmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Proje sayesinde yüzde 70 yakıt tasarrufunun da sağlanacağını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Doğrudan ekim yönteminin yaygınlaşmasıyla hem koruyucu toprak işlemenin faydaları hem de bitkisel üretimde girdi etkinliği sağlanabilecek. 150 çiftçiye 5 eğitim programıyla doğrudan ekim eğitimi verilecek. Doğrudan ekim yöntemi kullanılarak, Daphan, Erzurum ve Pasinler ovalarındaki 100’er dekar çiftçi arazisinde demontrasyon üretimi yapılacak. Doğrudan ekim yöntemi ile Atatürk Üniversitesi arazilerinde ise toplam 200 dekar hububat, yem bitkisi, silajlık mısır ve ayçiçeği üretiminin gerçekleştirilmesi ve demonstrasyonunun yapılmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında, çiftçi arazisi ve Atatürk Üniversitesi arazisi olmak üzere toplam 800 dekar arazide doğrudan ekim yöntemiyle bitkisel üretim yapılacak."

Konuşmaların ardından, çiftçilere proje kapsamında uygulayacakları yöntemler gösterildi.