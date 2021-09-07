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Gündem Erzurum’dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle’de!
Gündem

Erzurum’dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle’de!

Son dönemde adı taciz ve tecavüzlerle anılan CHP teşkilatları rezalette sınır tanımıyor. Önceki gün Erzurum’da bir çaycı kadının il başkanı tarafından taciz edilmesinin ardından şimdi de CHP’li Ankara Yenimahalle’de bir kadın zabıta çalışanının sözlü ve fiili tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. CHP’lilerin ‘seri tecavüz’ vakalarının sayısı 20’yi aşarken parti yönetimi hâlâ sessiz...

Yeniakit Publisher
2021-09-07 09:07:00 -
Erzurum’dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle’de!

Böbrek ticareti ve usulsüz kadrolaşma rezaletiyle çalkalanan CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde şimdi de taciz skandalı patlak verdi. Belediye çalışanının böbreğini zorla alıp yeğenine naklettirmekle suçlanan CHP’li Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu tarafından Zabıta Müdür Yardımcılığına atanan köylüsü Ali İhsan Karaaslan’ın emri altındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanını taciz ettiği ortaya çıktı.

Bir taciz de Yenimahalle’de

Taciz ve tecavüzlerin salgına dönüştüğü CHP’de gün geçmiyor ki yeni bir rezalet patlak vermesin. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un, parti binasında görevli çaycı kadını taciz ettiğine yönelik ses kayıtları gündemdeki yerini korurken bir taciz haberi de böbrek ticareti ve usulsüz kadrolaşma rezaletiyle çalkalanan Yenimahalle Belediyesi’nden geldi. Belediye Zabıta Müdür Yardımcısı Karaaslan’ın emri altındaki Ş.D. adlı kadın zabıta çalışanını taciz ettiği ortaya çıktı. Bir belediye çalışanının böbreğini zorla alıp yeğenine naklettirmekle suçlanan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun köylüsü olduğu için Zabıta’ya atanan Arslan’ın, mağdure Ş.D’yi, “Git istediğin adama şikayet et. Ben memurum. Parti de Yaşar da arkamda” diye tehdit etmiş.

‘Gereğini yapacağım’ dedi, yapmadı

Yenimahalle’de yaşanan skandalda, sözlü ve elle tacize maruz kalan genç kadın işten atılma korkusuyla şikâyetçi olmazken, belediye yönetiminin ise taciz rezaletinin üstünü örttüğü iddia edildi. Bunun üzerine aynı birimde çalışan zabıta memuru Z.K. tarafından önce Zabıta Müdürü Necati Bayraktar’a tacizle ilgili dilekçe verildi. Taciz ile ilgili mesajları okuyan Bayraktar, buna rağmen kendisine ulaşan dilekçeyi işleme almak yerine sümenaltı etti. Ardından, Bayraktar ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’ndan randevu aldıklarını belirten Z.K, şunları anlattı: “Necati Bey, ‘Ben Yaşar Başkandan randevu aldım, birlikte görüşelim’ dedi. Birlikte çıktık. Ali İhsan çalışan bayanı taciz ediyor, bu adam sapıktır dediğimizde, ‘belge var mı’ dedi. Konuşmaları verdim, mesajları okuttum. Konuşmaların hepsini dinledi. Kimseye bir şey demeyin gereğini yapacağım diyerek söz verdi’ diyerek olayın duyulmasını engellemeye çalıştığı halde, hiçbir adım atmadı.”

CHP yönetimi suskun

Öte yandan; geçtiğimiz yıl CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 20 Kasım’da parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle başlayan seri tecavüz salgınında vaka sayısı 20’yi geçerken, CHP yönetiminin manidar suskunluğu sürüyor.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

VATANSEVER

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ ADALET OLSA İDİ BUGÜN NE CHP NE HDP OLURDU...DUBLE YOLLARA DEVAM...UNUTMA ADALET TEMELİ OLMAYAN YERDE KALKINMA OLMAZ . GÖZ BOYAMA NEREYE KADAR? TOPLUMSAL AHLÂK ÇÖKÜYOR, HUKUKSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR, MİLLET PSİKOLOJİK BUNALIMDA, AİLELER PARÇALANIYOR, GENÇLER SUÇA KAYIYOR...VB İSTERSEN UZAYA ÇIK MİLLETİ KAYBETTİKTEN SONRA HEPSİ BOŞ...BOŞ İŞLERİN BOŞ ADAMINDAN BAŞKA BİRŞEY OLMAZSIN AMA ADALETİ SAĞLASAN İŞTE O ZAMAN İSLÂMIN VE MİLLETİN KÂHRAMANI OLURSUN. 20 YIL BOŞA GİTTİ...YALANLARLA GEÇEN 20 YIL ŞİMDİ ZULÜM VE BASKI, AŞI POLİTİKALARI İLE DEVAM EDİYOR...20 YILDIR KANDIRILDIK, ALDATILDIK! EĞER BİR DE PARTİ VE REİS PROJE ÇIKARSA İŞTE O ZAMAN BU ÜLKEDE KAOS VE ANARŞİ PATLAR.
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