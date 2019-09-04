Erzurum'daki kazada yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti Karayazı ilçesindeki kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlanacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, tedavi gördü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesini karşılamak üzere 04 B 0241 plakalı sivil otomobili ile bir hafta önce Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken kontrolden çıkan aracının devrilmesi sebebiyle ağır yaralandıktan sonra Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, yoğun bakım servisinde gece saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Çiftçi'nin naaşı daha sonra otopsi yapılmak üzere Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Vefat eden Uzman Çavuş Çiftçi'nin naaşı, bu hastanede düzenlenecek tören sonrası kara yoluyla götürüleceği memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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