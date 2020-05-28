Erzurum'daki camiler cuma namazına hazır

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığı camiler yarınki cuma namazına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak açık alanlar ve cami avluları belirlendi.

Kent genelinde yarın belirlenen 717 cami ve 64 meydan olmak üzere 781 noktada cuma namazı kılınabilecek.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açık alanlarda kılınacak cuma namazı için Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmaları incelemek üzere geldiği 1 Nolu sahada yarın kılınacak Cuma namazı ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Memiş, inceleme sonrası kent genelinde alınan tedbirlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Vali Memiş, yarından itibaren cuma namazıyla birlikte öğle ve ikindi namazlarının kılınacağını hatırlattı.

Memiş, salgın tedbirlerine uygun şekilde namaz kılınmasını sağlayacaklarını vurgulayarak "Bu karar açıklandıktan sonra sürekli toplantılar yaptık ve ilimizde muhtelif yerleri belirledik. Ana kural olarak özellikle cuma namazlarında camiler yine kapalı olacak ve camilerin kapalı bölümlerinde cuma namazları kılınmayacak. Avluları müsait olan camilerde en az 1,5 metrelik mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılınmasına müsaade edeceğiz." dedi.

Cemaatin mutlaka maske takacağını, hijyen kurallarına uyacağını, seccade getireceğini ve abdest alarak geleceğini bildiren Memiş, şöyle devam etti:

"Şadırvanları da açık tutmayacağız. Çünkü orada yoğunluk olduğunda sosyal mesafeyi sağlamamız çok zor görünüyor. O sebepten dolayı vatandaşlarımızdan isteğimiz, abdest alarak gelmeleri. Erzurum'da Aziziye ilçemizde 101 camimizin avlusunda ve 1 meydanda, Palandöken ilçemizde 70 cami avlusunda ve 9 meydanda, Yakutiye ilçemizde 92 camimiz ve 4 meydan var. Yakutiye'deki meydanlar tarihi mekanlarımız."

- Tarihi mekanlarda cuma namazı kılınacak

Memiş, Erzurum'da cuma namazı kılınacak noktalar arasında, tarihi mekanların da bulunduğunu söyledi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa Cami Bahçesi, Yakutiye Kent Meydanı ve Erzurum Kalesi'nin çevresindeki meydanda sosyal mesafe çizgilerinin çizildiğini belirten Memiş, "Erzurum'da kent genelinde yarın belirlenen 717 cami ve 64 meydan olmak üzere 781 noktada cuma namazı kılınabilecek. Her türlü tedbir alındı. Kurallara uyduğumuz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Vatandaşlar da özledi bizler de özledik cuma namazını birlikte kılmayı. Virüsün çaresi bulunmadı ama pandeminin çaresini bulduk. Bunun çaresi sosyal mesafe ve maske." diye konuştu.

Memiş, konuşması esnasında basın mensuplarına çekim yaparken sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Sizlerin de Erzurum'da ortaya konulan başarıda payı büyük. Halkımız ilk başlarda panik havası vardı sizin sayesinde o havayı kaldırdık." dedi.

Memiş, daha sonra beraberindekilerle kent merkezindeki cami bahçelerini ve açık alanları gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

- Yakutiye ve Aziziye Belediyelerinde çalışmalar devam ediyor

Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki meydan ve cami bahçelerinde geceden başlayarak sabah saatlerine kadar temizlik yaptı.

Namaz kılınacak alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre ayarlama yapılan ilçe genelinde, 92 cami ve 4 meydanda yoğun çalışmalar devam ediyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cuma namazı kılınacak Lalapaşa, kale önü, İmam Hatip Lisesi ve Narmanlı Cami avluları ile Hilalkent'teki Hilalpark açık alanında temizlik çalışması ve dezenfeksiyonun tamamlandığını belirterek "Saf çizgileri çizilmeye başlandı. Cuma namazı öncesi tespit edilen alanlarda açacağımız dezenfeksiyon stantlarında vatandaşlara namaz seti ve tek kullanımlık maske dağıtarak namaz kılınacak alanlara alacağız." diye konuştu.

Aziziye Belediyesinde de genelgede belirtilen şartlara uygun olarak namaz kılınacak yerler belirlendi.

İlçede belirlenen 101 cami ve 1 meydanda, Belediye Park ve Bahçeler ekipleri tarafından korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon yapılarak ibadete hazırlandı.