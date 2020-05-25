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Yerel

Erzurum'da trafik kazası: 5 bekçi yaralandı

Erzurum'da görevden dönen bekçilerin bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:17:00 -
Erzurum'da trafik kazası: 5 bekçi yaralandı

Kaza, Erzurum'un Horasan ilçesi, Erzurum karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen bekçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladıkları nöbetlerinin sona ermesiyle Erzurum'a dönmek üzere yola çıktı.

Feyzullah Arda'nın kullandığı 16 SHK 17 plakalı otomobil, dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Feyzullah Arda ile araçtaki Emre Tobay, Mesut Yılmaz, Serhat Kaya, Ümmet Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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