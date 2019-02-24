Erzurum'da TIR dehşeti! 2 araç hurda haline geldi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşalan koli yüklü TIR, önüne çıkan 2 aracı kullanılamaz hale getirdi.

Erzurum’da freni boşalan TIR 2 otomobili önüne katarak sürükledi. Araçlarda sıkışanlar, olay yerinde ki vatandaşlar tarafından çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Erzurum’un Aşkale ilçesinde Tepe başı mevkiinde yaşandı. Baran Ergün idaresindeki 42 FDV 87 plakalı koli yüklü TIR, Tepe başı mevkiinden aşağı inerken freninin boşalması sonucu 2 otomobili önüne katarak sürükledi. TIR önüne kattığı araçlarla yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra devrilirken, araçlar ise ezilerek hurdaya döndü. Araçların içerisinde bulunan Mevlüt Akkoyun ve İran uyruklu vatandaş, sıkıştıkları yerden çevrede ki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Yaşanan trafik kazasında can kaybı yaşanmazken kazaya karışan 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Vatandaşlar, “Her sene aynı noktada aynı kazaların yaşanması ilçe halkını tedirgin ediyor” dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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