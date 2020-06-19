  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:26:08 -
Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı

ERZURUM (AA) - TFF 1.Lig'in 29. haftasında yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor karşılaşmasında görevli stat personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli yaklaşık 25 personel statta Kovid-19 testinden geçti.

Maçta görevli tüm personelin Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehir maçında görev alacak personel ile stat çalışanlarının Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, "Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı