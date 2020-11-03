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Aktüel Erzurum'da ters dönen otomobildeki yaşlı kadın öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

Erzurum'da ters dönen otomobildeki yaşlı kadın öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:43:13 -
Erzurum'da ters dönen otomobildeki yaşlı kadın öldü, 2 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

K. Taşkın idaresindeki 25 NE 596 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolu Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobilde bulunan L. Taşkın yaralanırken, 82 yaşındaki Feryal Taşkın ise ağır yaralandı.

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ambulansla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

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