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Erzurum'da terör operasyonu! Bacada yakalandı!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binasına 2015 yılında düzenlenen saldırının faillerinden olduğu bildirilen A.O. isimli terörist, düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

04 Aralık 2018 Salı 18:44
Erzurum'da terör operasyonu! Bacada yakalandı!

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan A.O'nın, Pasinler ilçesinin Geventepe Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu köydeki 7 ayrı eve Jandarma Özel Harekat (JÖH) görevlilerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, A.O, bir evin damındaki bacaya yapılmış bölmede gizlenirken yakalandı. Evin ahırında yapılan aramada ise 1 tabanca, 8 fişek, 1 şarjör ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, PKK'nın sözde Serhat eyaletine bağlı Karayazı-Eleşkirt grubu sorumlularından Ö.O. isimli terörist ile amca çocukları olduğu belirlenen A.O'nun, Pasinler Emniyet Müdürlüğüne yönelik 15 Ağustos 2015'te saldırı gerçekleştiren grubun içerisinde bulunduğu tespit edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

A.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık" suçundan tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos gecesi roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledikten sonra kaçan terör örgütü PKK'lı 3 terörist, Tekman ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 15 Eylül 2015 günü çıkan çatışmada sağ yakalanmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:44
  1. Erzurum
  2. pasinler
  3. Terörle Mücadele

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