Erzurum'da tefeci operasyonu: 6 kişi paketlendi

Erzurum'da polis ekiplerince tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında; tahkikatı Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen; "örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği ve yardım etme, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarına istinaden Erzurum'da "tefecilik" suçunu işlediği tespit edilen 6 şahsa ait Erzurum'da 4, Ankara 1 ve Denizli 1 adres olmak üzere toplamda 6 adrese 16 Şubat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların faiz karşılığı para verdikleri, bu kapsamda borçlu şahıslara senet imzalattırdıkları, daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları, alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları ve tahsil edemedikleri durumlarda da mağdur şahıslara ait mallara el koydukları tespit edildi.
19 Şubat 2026 tarihinde 6 şüpheli şahıs Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

