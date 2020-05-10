  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da şehit anneleri, yılın annesi ve 100 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:02:10 -
Erzurum'da şehit anneleri, yılın annesi ve 100 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakamlık tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri, ilçede yılın annesi seçilen kadın ile 100 yaşındaki Gülşen Demir ziyaret edildi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın eşi Nazlı Turan ve beraberindeki heyet ile jandarma ve emniyet görevlileri ilçedeki şehit anneleri ile yılın annesi seçilen Yeliz Güngör ve 100 yaşındaki Gülşen Demir'i Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Şehit Muhsin Üstün, Semih Sözen, Hurşit Yeşilyurt, Ayhan Demir, Yakup Aktürk ve Yunus Duran’ın annelerini ziyaret ederek hediye ve çiçek veren heyet, ziyaret esnasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyarak eldiven ve maske kullanımına özen gösterdi.

Heyet, şehit annelerine ziyaret sonrası, eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla hayat mücadelesini başarıyla sürdürmesinden dolayı ilçede yılın annesi seçilen Yeliz Güngör ile 100 yaşına giren asırlık çınar Gülşen Demir'i de ziyaret ederek hem anneler gününü kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nazlı Turan, annelerin haklarının ödenmeyeceğini ifade ederek "Kınalı kuzularını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizin gururunu gözlerinde ve vakur duruşlarında hissettik. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı