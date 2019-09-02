0553 313 94 23

Erzurum’da proje şenliği

Erzurum’da ‘Deneyap’ projesi kapsamında öğrenciler yaptıkları projeleri sergiledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
Erzurum’da proje şenliği

Erzurum’da ‘Deneyap’ projesi kapsamında öğrenciler yaptıkları projeleri sergiledi. Festival havasında geçen sergi büyük ilgi gördü.Deneyap Projesi Eğitim Koordinatörü Bahtiyar Akan, bu ayın sonunda robotik kodlama eğitimlerinin başlayacağını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın 100 günlük eylem planı ile hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri milli teknoloji hamlesi olarak 12 ilde başlamışdı. Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle başlatılan proje illerinden bir tanesi de Erzurum oldu. Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi’nde açılan Deneyap Atölyesi’nde öğrencilerin yaptıkları projeler için sergi düzenlendi. Festival havasında geçen sergide öğrenciler projelerini sergilemenin gururunu yaşarken, aileler ve davetlilerde çocuklarının eserlerini hayranlıkla incelediler.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğinde, kurulan Deneyap TeknolojiAtölyesi, eğitim sonu etkinliğini Palandöken Gençlik Merkezinde düzenlenirken katılım oldukça yoğun oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile diğer davetlilerinde katıldığı deneyap sergisi büyük ilgi gördü.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın 100 günlük eylem programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğinde, kurulan Deneyap TeknolojiAtölyesi’nde 160 öğrencinin Erzurum’da eğitim aldığını belirtti.


Taşkesenligil,“100Ortaokul ve 60 lise olmak üzere toplamda 160 öğrenci 36 ay boyunca eğitim alacaklar. Atölyelerde, çocuklara elektronik programlamadan kodlamaya, robotikten üretim tasarıma, siber teknolojilerden yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. 15 Temmuz da başlayan eğitimin ilk ayağı olan tasarım ve üretim eğitimi proje şenliği ile son buldu. Gençler tasarlayıp ürettikleri projeleri sergileyip tanıttılar. Etkinlikte 160 öğrencinin ürettiği 100 proje sergilendi”dedi.


Deneyap Eğitim Koordinatörü Bahtiyar Akan, Eylül sonu itibarıyla Robotik ve Kodlama eğitimi başlayacağını belirterek, şimdiden hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
  1. sergi
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD doları küresel itibarını kaybediyor"
    1. "ABD doları küresel itibarını..
    2. Cumhuriyet kadar eski, Dr. Rıza Nur..
    3. “Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını..
    4. Orta refüje çarpan araç takla attı: 6..
    5. Milli badmintoncular Polonya’da..
    6. Yahyalı’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Diagne resmen Club Brugge’de
    9. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    10. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    11. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    12. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    13. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    14. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    15. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    16. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    17. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    18. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    19. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    20. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    21. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    22. 5 terörist daha öldürüldü!
    23. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    24. ‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde..
    25. Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı
    26. "ABD doları küresel itibarını..
    27. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye..
    28. Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık
    29. Roma köprüleri turizme kazandırılıyor
    30. "Milli takım bizim için her şeyin..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak