Erzurum’da proje şenliği

Erzurum’da ‘Deneyap’ projesi kapsamında öğrenciler yaptıkları projeleri sergiledi. Festival havasında geçen sergi büyük ilgi gördü.Deneyap Projesi Eğitim Koordinatörü Bahtiyar Akan, bu ayın sonunda robotik kodlama eğitimlerinin başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın 100 günlük eylem planı ile hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri milli teknoloji hamlesi olarak 12 ilde başlamışdı. Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle başlatılan proje illerinden bir tanesi de Erzurum oldu. Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi’nde açılan Deneyap Atölyesi’nde öğrencilerin yaptıkları projeler için sergi düzenlendi. Festival havasında geçen sergide öğrenciler projelerini sergilemenin gururunu yaşarken, aileler ve davetlilerde çocuklarının eserlerini hayranlıkla incelediler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğinde, kurulan Deneyap TeknolojiAtölyesi, eğitim sonu etkinliğini Palandöken Gençlik Merkezinde düzenlenirken katılım oldukça yoğun oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile diğer davetlilerinde katıldığı deneyap sergisi büyük ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın 100 günlük eylem programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğinde, kurulan Deneyap TeknolojiAtölyesi’nde 160 öğrencinin Erzurum’da eğitim aldığını belirtti.

Taşkesenligil,“100Ortaokul ve 60 lise olmak üzere toplamda 160 öğrenci 36 ay boyunca eğitim alacaklar. Atölyelerde, çocuklara elektronik programlamadan kodlamaya, robotikten üretim tasarıma, siber teknolojilerden yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. 15 Temmuz da başlayan eğitimin ilk ayağı olan tasarım ve üretim eğitimi proje şenliği ile son buldu. Gençler tasarlayıp ürettikleri projeleri sergileyip tanıttılar. Etkinlikte 160 öğrencinin ürettiği 100 proje sergilendi”dedi.

Deneyap Eğitim Koordinatörü Bahtiyar Akan, Eylül sonu itibarıyla Robotik ve Kodlama eğitimi başlayacağını belirterek, şimdiden hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.