Erzurum’da Kudüs şiirleri okundu

Programda TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanifi İspirli “Kudüs’ün her Müslüman’ın davası olduğunu; Kudüs için yapılan gösterilerin, programların hafıza tazeleme, gelecek nesillere konuyu taşıma ve Müslüman bilinci oluşturmada önemli olduğunu belirtirken, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu vicdanlı ve ahlaklı bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir Türk ve Erzurumlu olarak Kudüs meselesine sahip çıkmak ve meseleye duyarlı olmak zorunda olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Taceddin Şimşek, İsmail Bingöl, Selim Adım, İlknur Can, Muhammed Erkaya, Hatice Başkapan, Mehmet Yaşar Genç, Eda Kuşbazoğlu, Yaren Polat, M.Saltuk Buğra Deligöz, Ayhan Özsağlıcak, Abdulnasır Kımışoğlu, Nurullah Özkılıç, Hanifi İspirli, Mustafa Uğurlu ve Murat Ertaş Kudüs şiirleri okudu.