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Aktüel Erzurum’da Kudüs şiirleri okundu
Aktüel

Erzurum’da Kudüs şiirleri okundu

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:57:00 -
Erzurum’da Kudüs şiirleri okundu

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çekmek ve Kudüs’ü anmak amacıyla Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi ve Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ortaklaşa “Kudüs Şiirleri ve Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” programı düzenledi.

Programda TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanifi İspirli “Kudüs’ün her Müslüman’ın davası olduğunu; Kudüs için yapılan gösterilerin, programların hafıza tazeleme, gelecek nesillere konuyu taşıma ve Müslüman bilinci oluşturmada önemli olduğunu belirtirken, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu vicdanlı ve ahlaklı bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir Türk ve Erzurumlu olarak Kudüs meselesine sahip çıkmak ve meseleye duyarlı olmak zorunda olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Taceddin Şimşek, İsmail Bingöl, Selim Adım, İlknur Can, Muhammed Erkaya, Hatice Başkapan, Mehmet Yaşar Genç, Eda Kuşbazoğlu, Yaren Polat, M.Saltuk Buğra Deligöz, Ayhan Özsağlıcak, Abdulnasır Kımışoğlu, Nurullah Özkılıç, Hanifi İspirli, Mustafa Uğurlu ve Murat Ertaş Kudüs şiirleri okudu.

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