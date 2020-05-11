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Aktüel

Erzurum'da kuaför, berber ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:18:49 -
Erzurum'da kuaför, berber ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ve Aziziye belediyeleri, sorumlu oldukları alanlardaki kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek maske dağıttı.

Yakutiye Belediyesi görevlileri, yaklaşık 2 aydır kapalı olan kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açıldığı ilk gün, bu iş yerlerine dezenfeksiyon yaparak çalışanlara siperli maske verdi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan tedbirlere uyulması hususunda gerekli ikaz ve açıklamaları berber ve kuaförlere tebliğ eden belediye ekipleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığı için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Söz konusu iş yerleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlatan Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde tedbirlerimizi aldık. Denetimlerimiz periyodik aralıklarla devam edecek, salgınla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yavaş ve emin adımlarla sosyal hayata geçiş sürecinde tedbirleri elden bırakmamamız yararımıza olacaktır."

Aziziye Belediyesi de sorumlu olduğu alanlarda hizmet veren kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon ve denetleme çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yaptığı yazılı açıklamada, huzurlu ve sağlıklı bir ortamın tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

Orhan, şunları kaydetti:

"İlçemizde daha önce dezenfeksiyonu yapılan berber ve kuaförler, yeniden açılınca ikinci kez dezenfekte edildi. Belediye olarak esnafımızın her daim destekçisi olduk. Bundan sonra da bu dezenfeksiyonlar salgın tehdidi bitene kadar devam edecek."

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