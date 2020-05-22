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Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:32:26 -
Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye para cezası kesildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Denetimlerini sıklaştıran Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler, ilçedeki iş yerlerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, 5 işletmeye yüz maskelerini takmadıkları ya da uygun takmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

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