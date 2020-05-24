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Aktüel

Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:23:19 -
Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, polis ve jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün ve bugün yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 66 kişiye 114 bin 217 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde dün başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekiplerince gün boyu denetimler yapıldı.

Denetimlerde, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 42, İl Jandarma ekiplerince de 24 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282 maddesi uyarınca toplam 114 bin 271 lira para ceza uygulandı.


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