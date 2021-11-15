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Aktüel Erzurum'da korkutan deprem
Aktüel

Erzurum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 21:49:00 -
Erzurum'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale olarak kayıtlara geçerken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak kayıtlara geçti.

 

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