Erzurum'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale olarak kayıtlara geçerken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak kayıtlara geçti.