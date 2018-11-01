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Erzurum'da kobra yılanı zehri ele geçirildi: Bir damlası...

Jandarma tarafından 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu anlaşılan 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri yakalandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:09
Erzurum'da kobra yılanı zehri ele geçirildi: Bir damlası...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 



Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi. 

Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:09
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