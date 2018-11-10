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Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:29
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan taziye için Ağrı'nın Tutak ilçesine giden Öner Cesim yönetimindeki 34 NF 4913 plakalı otomobil, Horasan ilçesine 20 kilometre kala Çakmak köyü yol ayrımında Hüsamettin Karakoç idaresindeki ters şeride giren tırla çarpıştı.

Kazada hurda yığınına döndü araç içerisinde bulunan Söylemez Öner, Yazgül Öner ve otomobil sürücüsü Cesim Öner olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenler Horasan ilçe itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak olay yerindeki ambulanslar ile Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 23:29
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Cesim Öner
  4. Yazgül Öner
  5. Söylemez Öner

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