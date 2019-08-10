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Erzurum'da kaçan kurbanlık güçlükle yakalandı

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan ve boynuz darbeleriyle 3 kişiyi yaralayan kurbanlık boğa, güçlükle sakinleştirildi- Kurban sahibi Resul Karagöl:- "Boynuz darbesi yedim, kolumdan yaralandım. 2 kişiyi daha boynuz darbesiyle yaraladı. Zor, güç yakaladık, Allah arkadaşlarımızdan razı olsun"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
Erzurum'da kaçan kurbanlık güçlükle yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşlar tarafından güçlükle yakalandı.

Resul Karagöl, kentteki hayvan pazarından satın aldığı kurbanlık boğayı, Yıldızkent Mahallesi'ndeki evine götürdü. Burada kurbanlık boğa, kamyondan indirilmeye çalışıldığı sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı.

Mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi kampüsü arasındaki boş araziye kadar kaçan boğa, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla bölgedeki üst geçidin yanında sıkıştırılan kızgın boğa, kendisine yaklaştırılan kamyonetin kasasındaki kişinin boynuna ip atmasıyla yakalandı.

Sahibini ve 2 kişiyi boynuz darbeleriyle yaralayan boğanın yakalanmasını çevredeki vatandaşlar alkışladı.

- Sakinleşmeyince kurban timinden destek istendi

Kızgın boğa yakalanmasına rağmen bir türlü sakinleştirilemeyince Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kurban yakalama timinden destek istendi.

Bölgeye gelen ekipler, havalı tabancayla boğaya sakinleştirici iğne attı.

Kurban Sahibi Resul Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazardan aldığı kurbanlığın evinin önünde elinden kaçtığını söyledi.

Kurbanı yakalamak için vatandaşların da seferber olduğunu ifade eden Karagöl, "Boynuz darbesi yedim, kolumdan yaralandım. 2 kişiyi daha boynuz darbesiyle yaraladı. Zor, güç yakaladık, Allah arkadaşlarımızdan razı olsun. Kurbanın güzelliği bunlar. Allah kurbanımızı kabul etsin. Biz bu olumsuzluğu yaşadık, kimse yaşamasın inşallah." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:50
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