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Erzurum’da kaçak maske operasyonu

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet kaçak cerrahi yüz maskesi ele geçirildi.

2020-04-20 16:34:38 -
Erzurum’da kaçak maske operasyonu

Erzurum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 bin adet kaçak cerrahi yüz maskesi ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, korona virüs (Covid-19) virüsü ile mücadele kapsamında kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunması maksadıyla, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 adet koli içerisinde toplam 50 bin adet kaçak cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet, asayiş ve genel sağlığın korunması yönünde görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir.”

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