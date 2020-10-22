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Aktüel Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü
Aktüel

Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan "sakin şehir" unvanlı Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi, gece ışıklandırılması, seyir terasları ve çevre düzenlemesiyle artık 7/24 hizmet veriyor - Vali Okay Memiş: - "Şelalenin bu hale gelmesi için TKDK kanalıyla bir proje yaptık. En az aynı anda 20 otobüsü birden burada ağırlayacak şekilde tesisler yaptık. 4 ayrı yerde restoranlar var. TÜRSAB yetkililerini Narman Peri Bacaları ve Tortum'da ağırladık, gördüler bayıldılar, şimdiden rezervasyona başladılar"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:11:55 -
Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve valilik koordinesinde hazırlanan projeyle gece ışıklandırması, çevre düzenlemesi ve çeşitli turistik tesisler yapılan Tortum Şelalesi, yenilenen yüzüyle günün her saati ziyaret edilebiliyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, gece ışıklandırılması, seyir terasları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi başta olmak üzere, bölge ile ülkenin gözde turizm merkezi olan şelale, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Yapılan çalışmalarla çehresi değişen şelale özellikle gece ışıklandırması ve tesisleri sayesinde artık 7/24 ziyaretçi ağırlayacak hale geldi.

21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en büyük şelalesinde yapılan düzenlemeler ve şelalenin eşsiz manzarası, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecelerle Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yükseklikte yer alan Tortum Şelalesi'nde yaptığı gezi sonrası, bölgedeki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Şelalenin bulunduğu alanın doğal sit alanı olması sebebiyle burada yapılan her çalışma için gerekli izinleri aldıklarını belirten Memiş, projeyi sona getirdiklerini ve şelalenin bulunduğu alanda yapılan her adımda önceliklerinin güvenlik olduğunu vurguladı.

Memiş, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Tortum Şelalesi'ndeki heyelanlı alanları da ortadan kaldırdıklarını söyledi.

- Proje gerekli yasal izinler alınarak yapıldı

Projede doğaya uygun olmayan hiçbir şeyin kullanılmadığını ve gelen ziyaretçilerden ücret alınmadığını vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası doğal sit alanı ve gerekli izinleri alarak burada vatandaşımızın önce güvenliğini tesis ettik. Bulunduğumuz bölgede heyelanlı mıntıkalar vardı. O riski tamamıyla ortadan kaldırdık. Çok güzel bir projeyle hem gündüz hem de gece, bütün vatandaşlarımızın şelaleyi gezebileceği bir ortam oluşturduk. Hakikaten çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bunun göstergesi şu; her gün yüzlerce, bazı günler binlerce vatandaşımız bu bölgeyi ziyarete geliyor. Ücretsiz şekilde bütün vatandaşlarımızın bu doğal güzelliklerden faydalanmasını sağlıyoruz."

Memiş, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projenin yapılmasında Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ile Uzundere Kaymakamlığının da önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

- Şelale, salgına rağmen rahatlıkla gezilebilir

Proje için şu ana kadar 2,5 milyon lira harcandığını ve projenin henüz tamamlanmamasına rağmen şelalenin bulunduğu bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Burada tamamen bölgenin endemik ürünlerini kullandık. Doğal taş, demir ve ahşap haricinde hiçbir malzeme kullanmadık. Ayrıca bu alanda yeterince yeşillendirme yaptık. Hedefimiz ilk etapta en az 200 ila 300 bin turisti buraya çekmek, ilerleyen zamanlarda daha fazla turist beklentimiz var. Bütün Türkiye'den insanların burayı görmeye geleceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten görülmeye değer doğal bir güzellik. Pandemi var ama burası açık ve doğal alan olduğu için pandemiye de çok uygun. Yani pandemi şartlarında rahatlıkla ziyaret edip gezip görebileceğiniz bir alan."

- Tur şirketleri yetkililerinin Tortum şelalesi ilgisi

Memiş, Tortum Şelalesi'nde yapılan tesislerde aynı zamanda istihdam imkanı da sağlanacağı dile getirdi.

Projeyle ilk etapta 200 ila 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını, bin kişinin ise dolaylı yollardan para kazanacağını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Şelalenin bu hale gelmesi için TKDK kanalıyla proje yaptık. En az aynı anda 20 otobüsü birden burada ağırlayacak şekilde tesisler yaptık. 4 ayrı yerde restoranlar var. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkililerini Narman Peri Bacaları ve Tortum'da ağırladık, gördüler bayıldılar, şimdiden rezervasyona başladılar. Dolayısıyla biz tur şirketleriyle irtibat halindeyiz. Pandemiye rağmen çalışmaya devam ettik, işimizin gücümüzün başında olduk. Allah'ın izniyle bu lokasyonlar sayesinde pandemiyi de bitirdikten sonra burada çok ciddi anlamda turizm patlaması yaşayacağız."

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