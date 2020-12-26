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Aktüel Erzurum'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstündekiler çetin kışta da unutulmuyor
Aktüel

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstündekiler çetin kışta da unutulmuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:18:13 -
Erzurum'da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstündekiler çetin kışta da unutulmuyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstündekilerden ihtiyaç sahibi olanların evlerine günde iki öğün sıcak yemek servis ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Hayır Çarşısı Projesi ile ihtiyaçlıların yardımına koşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olanlara, evlerine kadar günde iki öğün sıcak yemek götürülüyor.

Her gün özel kıyafetler giyerek soğuk havaya rağmen ihtiyaçlıların evlerine yemek götüren görevliler, hem gönülleri ısıtıyor hem de hayır duası alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaçlıların yardımına koşmaya devam ettiklerini belirterek, "Bazen bir kap sıcak yemek, bazen bir gıda kolisi, bazen kış aylarında sıcacık tutacak bir mont bazen de bir evi donatacak eşyalar. Yardımlarımız değişse de değişmeyen tek şey var, bizlere güç veren sıcacık bir gülümseme. Hayır Çarşısı, gönüller yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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