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Aktüel

Erzurum'da hırsızlık zanlıları 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:36:39 -
Erzurum'da hırsızlık zanlıları 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bir iş yerinin çelik kasasından 100 bin lira çalan hırsızları, polis ekipleri 200 kamera kaydını inceleyerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan çelik kasa açılarak 100 bin lira çalındı.

Olayla ilgili iş yeri ve şüphelilerin kaçış istikametlerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası ve MOBESE kaydını inceleyen ekipler, hırsızlığı R.D. ve Ö.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Genişletilen soruşturma kapsamında şüpheli İ.O. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan R.D. ve Ö.B. tutuklandı, İ.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda ele geçirilen paranın bir kısmı, şüpheliler tarafından harcanırken, kalan kısmı müştekiye teslim edildi.

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