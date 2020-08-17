Erzurum'da HES kodu sorgulaması "riskli" olanlara düğüne girmek yasak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında HES kodu sorgulamasında "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin düğün salonuna girişine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ek kararlar aldı.

Toplantıda, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği ve sürecin gidişine göre yeni önlemlerin alındığına işaret edildi. Bu çerçevede kentin güncel durumu yeniden değerlendirilerek düğün salonları başta olmak üzere bazı alanlarda ek önlemler alındığı kaydedildi.

Kapalı veya açık düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi faaliyetlere katılacak misafirlerin düğün salonu işletmecilerince Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılacağı belirtildi. Bu sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenenlerin salona girişleri engellenerek durumu kolluk kuvvetlerine bildirileceğine dikkat çekildi.

Kapalı veya açık düğün salonları ile sokak ya da köylerde akşam yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikler saat 19.30 ila 22.00 arasında, gündüz yapılacak etkinlikler ise kontrol altında tutulabilmesi için saat 13.30 ila 16.00 arasında yapılacak.

Düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının il genelinde yasaklandığı kararlar çerçevesinde, düğün salonlarında yemek ikramı en geç bir saat içerisinde tamamlanacak.

Aynı kararlar doğrultusunda insanların ortamdaki gürültü nedeniyle birbirini duyamaması ve yüksek sesle konuşmalarına bağlı damlacık yoluyla Kovid-19 bulaşma riskinin artacağından yemek süresince müzik icra edilmeyecek.

Toplu organizasyonlar öncesinde ve sonrasında yapılan araç konvoyları da yasaklanan kentte, Kovid-19'dan korumak için düğün, kına, nişan ve benzeri etkinliklere gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş ve üzeri misafir alınmayacak.

Sosyal mesafe ve maske kullanımının sağlanması konusunda gelin ve damadın kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları hariç düğüne katılacak misafirlerin çocukları da düğün salonlarına alınmayacak.

Düğün salonları, sokak ve köy düğünlerinin kurallara uyup uymadıklarının kontrolü için kolluk kuvvetleri ve zabıt ekiplerince her bir düğün en az 2 kez denetlenecek.

Cenaze törenlerinde ise 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile cenazenin anne, baba, dede, anneanne, babaanne, amca, dayı, hala, teyze ve kardeşi hariç diğer kişilerin cenaze ve defin işlemlerine katılmasına izin verilmeyecek. Özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerden kronik rahatsızlığı olanlar, işe gidiş ve çıkış saatlerinde gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Ayrıca önlemler kapsamında kentte özel ve kamuya ait tüm kurum kuruluşlarda sabah kahvaltısı ve benzeri faaliyetler yasaklanacak ve misafirlere çay, kahve ve benzeri ikramlar yapılamayacak.



